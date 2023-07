Incêndios florestais na Argélia deixam 15 mortos e 26 feridos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/07/2023 - 11:21 Compartilhe

Ao menos 15 pessoas morreram e 26 ficaram feridas na madrugada desta segunda-feira (24) pelos incêndios que assolam o norte da Argélia, anunciou o Ministério do Interior.

Em comunicado, o ministério informou que foram registrados 97 incêndios em 16 municípios, mas que os mais violentos ocorreram em Bugía, Al-Buira e Jijel, e deixaram 15 mortos.

Pelo menos 1.500 pessoas foram retiradas destas zonas devido às chamas, atiçadas pelos fortes ventos, disse a mesma fonte.

A Argélia sofre uma onda de calor, com temperaturas que atingiram os 48ºC nesta segunda-feira.

Cerca de 7.500 agentes e 350 caminhões foram enviados ao local, apoiados por um grande dispositivo aéreo, que permitiu controlar a maioria dos incêndios, disse o comunicado.

Mas “as operações de extinção continuam em seis wilayas [províncias]: Bumerdés, Al-Buira, Tizi Uzu, Bugía, Jijel e Skikda (…)”, especificou o ministério.

Doze aviões de combate a incêndios ainda estão implantados nessas seis províncias, segundo o comunicado.

O ministério do Interior exortou os cidadãos a “evitar as zonas afetadas pelos incêndios e a usar os números habilitados para qualquer denúncia”.

O norte e o leste da Argélia costumam sofrer grandes incêndios no verão, fenômeno que se agrava todo ano devido às mudanças climáticas, que geram secas e ondas de calor.

Em agosto de 2022, 37 pessoas morreram na região de El Taref, no nordeste do país, devido aos incêndios. O verão mais mortal em décadas foi 2021, com mais de 90 mortes.

