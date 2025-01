Incêndios florestais em Los Angeles forçam 30 mil a deixarem casas; confira imagens

Um incêndio declarado na manhã desta terça-feira, 7, causou destruição em bairros de Los Angeles, na Califórnia (EUA), e forçou 30 mil pessoas a serem evacuadas. De acordo com as autoridades, 1200 hectares de Pacific Palisades, uma luxuosa comunidade nas proximidades de Santa Mônica, foram arrasados pelas chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, mais de 250 agentes estão no combate ao fogo por ar e terra. “O incêndio se alimenta de uma combinação de fortes ventos e pela topografia, que desafia o nosso pessoal de forma extrema”, pontuou Kristin Crowley, chefe da corporação. Mais de dez mil casas estão ameaçadas.

Devastation all around. I’ve lost count of the number of buildings we’ve seen on fire. This is Radcliffe Ave in Pacific Palisades, CA. #PalisadesFire #PacificPalisades #California pic.twitter.com/RKeuOQyMWG — Matthew Seedorff (@MattSeedorff) January 8, 2025

A gravação compartilhada nas redes sociais mostra uma rua de Pacific Palisades onde as casas foram tomadas pelas chamas. Outras imagens exibem a destruição nas margens da rodovia Califórnia-1, conhecida como Pacific Coast Highway. De acordo com a “CBS”, o trecho da estrada que passa por Malibu foi interditado.

RIGHT NOW: #PalisadesFire PCH is on fire. I am on my way driving to a place where there is a signal. This was moments ago. Like driving through hell! pic.twitter.com/OCL7Ko4HB1 — Alexandra Datig | Front Page Index 🇺🇸 (@alexdatig) January 8, 2025

Ainda, imagens de estruturas desabando após queimarem e pessoas atravessando de carro estradas tomadas pelas chamas repercutiram nas redes sociais.

This is my last post for a little while. I don’t even know what to do anymore this place is getting wiped off the map. Absolute destruction every turn. #PalisadesFire #fireseason pic.twitter.com/7ierkk0n8D — FirePhotoGirl (@FirePhotoGirl) January 8, 2025

Malibu’s iconic sand castles are crumbling… one at a time. This has been a numbing and terrifying 14 hours in California history. pic.twitter.com/JmHym7tyQK — Jonathan Vigliotti 🐋 (@JonVigliotti) January 8, 2025

Um vídeo de dois homens e um cachorro em uma residência onde a área externa foi tomada pelas chamas também foi compartilhado. A identidade dos dois indivíduos e a situação da dupla não são conhecidas.

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they’re in, and there’s another person and a dog. I have no idea why they didn’t evacuate or what happened to them. Let’s hope they’re okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl — Sia Kordestani (@SiaKordestani) January 8, 2025

O incêndio começou em um ambiente de baixa umidade e foi propagado por ventos fortes que são característicos dessa parte do ano na Califórnia.

Nas redes sociais, o ator Mark Hamill, conhecido por interpretar Luke Skywalker na franquia Star Wars, compartilhou que precisou deixar sua casa na área afetada pelas chamas. “Incêndio mais terrível desde 1993”, pontuou o artista.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, chegou a Pacific Palisades para um giro de reconhecimento, e informou que o governo federal enviará recursos para reforçar os trabalhos contra as chamas.

“Vi em primeira mão o impacto destes ventos turbulentos e das brasas, bem como o número de estruturas destruídas”, disse Newsom em entrevista coletiva.

“Não são poucas, muitas estruturas foram destruídas”, acrescentou.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, se juntou ao coro nas redes sociais para pedir aos moradores que obedeçam às instruções de evacuação.

O presidente Joe Biden estava na Califórnia para anunciar a criação de dois novos monumentos nacionais, mas o evento foi cancelado devido ao vento, assim como a estreia em Los Angeles do filme “Imparável”, protagonizado por Jennifer Lopez.

Incêndios florestais são frequentes no oeste dos Estados Unidos e desempenham um papel importante no ciclo da natureza, mas cientistas advertem que as mudanças climáticas alteram os padrões e criam climas extremos, com secas mais prolongadas e intensas e incêndios mais vorazes e rápidos.

*Com informações da AFP