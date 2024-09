Incêndios florestais destroem casas nos arredores de Los Angeles

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/09/2024 - 20:25 Para compartilhar:

Três incêndios florestais avançam sem controle no oeste dos Estados Unidos, destruindo dezenas de casas e obrigando evacuações em meio a uma intensa onda de calor, informaram as autoridades nesta quarta-feira (11).

O primeiro foco de incêndio, denominado “Bridge”, atingiu as localidades de Wrightwood e Monte Baldy, ao norte de Los Angeles, destruindo pelo menos 33 residências, várias cabanas e uma estação de esqui.

A comunidade teve que fugir. “Moramos no desfiladeiro, o fogo estava chegando diretamente, não dava para tirar nada”, disse emocionada Jenny Alaniz, moradora local, à emissora KTLA. “Resgatei os cachorros, mas nossa casa vai queimar”, lamentava em meio a lágrimas.

Um jornalista da AFP em Wrightwood testemunhou os danos, como restos carbonizados de prédios e veículos que permaneciam envoltos em fumaça.

O incêndio começou no domingo na Floresta Nacional de Los Angeles e, na terça-feira, já havia crescido e alcançado cerca de 1.600 hectares. Mas, nesta manhã, as chamas já ocupavam 19.400 hectares, alimentadas por temperaturas de até 43°C e fortes rajadas de vento.

A polícia informou que trabalhava no resgate de três pessoas presas em Monte Baldy.

Ao sudeste de Los Angeles, o incêndio “Airport” havia consumido nesta quarta-feira 8.900 hectares de vegetação e causado danos em várias casas. Além disso, sete pessoas ficaram feridas, segundo os bombeiros.

Este foco se propaga desde segunda-feira e já carbonizou desfiladeiros e encostas, incluindo o Pico Santiago, onde há torres de rádio e televisão, embora o fogo pareça tê-las deixado intactas.

O incêndio também desceu a encosta em direção ao lago Elsinore. Vídeos do local mostram algumas estruturas e veículos consumidos pelas chamas. Fotografias tiradas por um jornalista da AFP mostram impressionantes muros de fogo.

Ao nordeste de Los Angeles, o foco “Line” tomou quase 14 mil hectares, forçando o fechamento de algumas estradas de acesso e a remoção de várias comunidades em uma área turística.

A polícia do condado de San Bernardino investiga se os incêndios foram provocados. Um suspeito, Justin Wayne Halstenberg, de 34 anos, foi detido na terça-feira.

A persistente onda de calor que atinge grande parte do sul da Califórnia há uma semana começava a ceder nesta quarta-feira. As autoridades esperam que a queda nas temperaturas facilite o combate ao fogo.

Os incêndios florestais são comuns na Califórnia e em outras partes do oeste dos Estados Unidos nesta época do ano. No entanto, os de 2024 são significativos.