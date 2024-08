Incêndios florestais deixam 30 cidades de São Paulo em alerta máximo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/08/2024 - 23:51 Para compartilhar:

Incêndios florestais levaram nesta sexta-feira (23) à declaração de alerta máximo em cerca de 30 cidades do estado de São Paulo, onde o fogo bloqueou estradas e a fumaça alcançou a capital, informaram autoridades.

As condições atmosféricas – com temperaturas superando os 35 ºC – e a baixa umidade, somadas à seca prolongada na região, favoreceram os incêndios no noroeste do estado.

O governo de São Paulo instalou na noite de hoje um gabinete de crise para coordenar o trabalho de combate às chamas. “Temos, no momento, 30 cidades com alerta máximo para grandes queimadas, e estamos trabalhando para controlar a situação e garantir a segurança das pessoas”, publicou o governador Tarcísio de Freitas na rede social X.

Segundo autoridades, dois trabalhadores de uma fábrica no município de Urupês morreram quando tentavam combater um incêndio.

O avanço das chamas gerou transtornos no transporte. A visibilidade reduzida devido à fumaça bloqueou parcial ou totalmente a circulação em algumas vias.

A capital do estado foi encoberta por uma névoa cinza. “Com as rajadas de vento, o fogo pode se alastrar rapidamente. As queimadas emitem uma fumaça densa e tóxica, que prejudica o meio ambiente e a saúde humana, causando problemas ao sistema respiratório e desordens cardiovasculares”, alertou o governo.

A situação era crítica em São José do Rio Preto, cidade de 480 mil habitantes, onde mais de 335 focos de incêndio foram registrados nos últimos quatro dias e as aulas foram suspensas, segundo a imprensa.

ll/arm/lb