Incêndios florestais crescem 119% no 1º semestre

(ANSA) – BRASÍLIA, 12 LUG – Os incêndios florestais destruíram 4,48 milhões de hectares no Brasil entre o início de janeiro e o fim de junho deste ano, aumento de 119% na comparação com igual período do ano anterior, de acordo com um levantamento divulgado nesta sexta-feira (12) pela ONG MapBiomas.

A Amazônia foi o bioma mais prejudicado, com 2,97 milhões de hectares devastados pelo fogo, 66% do total da área destruída no país todo.

Outros 468 mil hectares de vegetação foram destruídos pelos incêndios no Pantanal, uma das maiores áreas alagadas contínuas do planeta, no primeiro semestre do ano, o que significa uma alta de 529%.

O bioma, localizado nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, teve 370 mil hectares queimados apenas em junho, recorde da série histórica para o período.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, culpa a “ação humana” pelos incêndios dos últimos meses no Pantanal, e o governo liberou nesta sexta R$ 137,6 milhões para combater a crise no bioma. (ANSA).