Incêndios florestais castigam sul da Europa em meio à onda de calor

Milhares de pessoas são evacuadas de suas casas na França e Espanha após registro de grandes incêndios florestais. Sul da Europa vem sendo castigado por onda de calor extrema, com temperaturas passando dos 45°C.Incêndios florestais devastaram áreas da França e da Espanha neste sábado (16/07), forçando milhares de pessoas a serem evacuadas de suas casas, enquanto o verão escaldante com temperaturas recordes vem colocando várias regiões da Europa em alerta.

Mais de 14 mil pessoas tiveram que ser evacuadas devido aos dois incêndios que eclodiram na última terça-feira no sul do departamento de Gironde, que tem Bordeaux como capital, e que até o início da tarde de sexta tinha queimado 7.650 hectares de floresta

No outro incêndio do departamento, em Landiras, 4.500 mil hectares foram queimados. Além disso, várias estradas foram bloqueadas na área e uma casa foi destruída em Guillos.

Nenhum dos incêndios está controlado. Mais de 1.100 bombeiros tentavam controlar as chamas neste sábado. As autoridades não têm registro de vítimas até o momento.

A várias centenas de quilômetros de distância, no Vale do Rhône, outro incêndio que começou ontem e foi considerado controlado hoje pela manhã, corria o risco de ser reavivado devido a mudanças no vento, disse o prefeito de Tarascon, Lucien Limousin, em declarações à emissora BFMTV.

Mais de 600 bombeiros, apoiados por dois hidroaviões do tipo Canadair e dois bombardeiros de água Dash, estavam tentando apagá-lo.

O presidente da França, Emmanuel Macron, se deslocou no início da tarde do Palácio do Eliseu ao Ministério do Interior para se atualizar sobre os esforços de combate aos incêndios. "Estamos vivendo uma temporada excepcional devido à sua dureza. Já temos três vezes mais área de floresta queimada do que em 2020", disse Macron, lembrando que a primavera foi muito seca.

O presidente observou que a França está se beneficiando da "solidariedade europeia", tal como no passado, e agradeceu à Grécia pelo envio de aviões que chegaram ao país nesta sexta e outros da Itália que deverão chegar nos próximos dias.

O sul da França está sofrendo com uma onda de calor vinda da Península Ibérica que se espalhará para o resto do país nos próximos dias, segundo o Météo-France.

Os serviços meteorológicos preveem que nos próximos dias muitas cidades do interior da França devem ultrapassar temperaturas de 40°C. Em Paris, isso deve acontecer na segunda e terça-feira. No último alerta meteorológico, 38 dos 96 departamentos da França foram listados em alerta "laranja".

Espanha e Portugal

Na vizinha Espanha, os bombeiros lutavam contra uma série de de chamas no sábado, após dias de temperaturas excepcionalmente altas que atingiu até 45,7°.

A onda de calor de quase uma semana causou 360 mortes, de acordo com dados das autoridades espanholas

Mais de 3.000 pessoas foram evacuadas de casas devido a um grande incêndio florestal perto de Mijas, uma cidade na província de Málaga que é popular entre os turistas do norte da Europa. Muitos foram levados para abrigos em um centro esportivo da província.

Em outros lugares da Espanha, espessas nuvens negras de fumaça foram visitas perto de Casas de Miravete, na região da Extremadura, com helicópteros despejando água em chamas que queimaram 3.000 hectares.

Incêndios também estavam foram registrados na região central de Castela e Leão e na Galiza, ao norte.

Já os bombeiros de Portugal tiveram um sábado menos tenso, após as temperaturas caírem na maior parte do país, depois de atingir cerca de 40 C nos últimos dias.

"Tivemos grandes incêndios e não queremos que sejam reativados novamente … Manteremos extrema vigilância neste fim de semana", disse o chefe da Defesa Civil do país, André Fernandes,

O Ministério da Saúde de Portugal disse que 238 pessoas morreram como resultado da onda de calor entre 7 e 13 de julho – a maioria deles idosos.

jps (Reuters, EFE, ots)