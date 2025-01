Incêndios em Los Angeles podem ter causado danos de US$ 250 bi

ROMA, 13 JAN (ANSA) – Os incêndios florestais que atingem Los Angeles há quase uma semana podem causar danos totais e perdas econômicas que variam entre US$ 250 bilhões e US$ 275 bilhões, segundo a nova estimativa da AccuWeather divulgada nesta segunda-feira (13).

De acordo com os dados, o valor é maior do que o provocado pelos incêndios mortais de Maui em 2023, quando a tragédia deixou mais de 90 mortos e danos estimados de US$ 13 bilhões a US$ 16 bilhões na ilha do Havaí.

Além disso, as perdas estariam acima do prejuízo de entre US$ 225 bilhões e US$ 250 bilhões gerado pelo furacão Helene, no ano passado. “Este já é um dos piores incêndios florestais da história da Califórnia”, afirmou Jonathan Porter, meteorologista-chefe da empresa.

Segundo ele, “caso um grande número de estruturas adicionais seja destruído nos próximos dias, poderá se tornar o pior incêndio florestal na história moderna da Califórnia”.

A estimativa de danos da AccuWeather leva em conta tanto perdas seguradas quanto não seguradas, incluindo danos a propriedades, perdas de empregos e salários, danos a infraestruturas e interrupção da cadeia de suprimentos.

Até o momento, os incêndios florestais que estão devastando a região já deixaram milhares de evacuados e ao menos 24 mortos.

(ANSA).