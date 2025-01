Incêndios em LA: milionários pagam bombeiros particulares para salvar casas de luxo

Os ricos e famosos de Los Angeles, nos EUA, estão contratando bombeiros particulares por US$ 2.000 a hora para salvar suas casas e empresas milionárias dos recentes incêndios florestais, segundo o jornal americano “The Sun”.

À medida que as chamas continuam a forçar milhares de pessoas a deixarem suas casas, algumas celebridades e bilionários provocaram reações negativas pela atitude. Os moradores ricos, por sua vez, intimaram as autoridades municipais por não fazerem o suficiente para salvar as propriedades.

O empreendedor bilionário e ex-candidato a prefeito Rick Caruso tem recebido críticas na internet após a divulgação de que ele contratou equipes particulares de bombeiros para proteger suas propriedades em Palisades Village.

Rick atuou por dois períodos como presidente do Departamento de Água e Energia e é dono de uma mansão na área, além de um shopping de luxo.

O bilionário confirmou que havia uma equipe de bombeiros particulares mobilizada em Pacific Palisades no dia 7 de janeiro à noite para proteger seu espaço comercial – mas que havia escassez de água, de acordo com o “The New York Times”.

Isso indignou muitos cidadãos, que alegavam que o fornecimento de água não estava sendo distribuído de forma justa para ajudar a salvar vidas e casas de pessoas na área. Nas redes, surgiram até alguns pedindo para que uma investigação fosse iniciada.

A empresa Covered 6, que oferece serviços de proteção contra incêndio e treinamento de segurança para a elite de Hollywood, revelou que recebeu uma enxurrada de ligações.

“Meu telefone não para de tocar. A demanda nunca foi tão alta”, disse o proprietário Chris Dunn ao “MailOnline”.

Bombeiros particulares não são incomuns em Los Angeles. Kim Kardashian usou equipes privadas para salvar sua casa em Hidden Hills, Califórnia, nos incêndios florestais de 2013.