Incêndio queima 250 hectares de pinheiros e fere bombeiros na França

PARIS (Reuters) – Um incêndio florestal no sul da França no domingo queimou 250 hectares de floresta de pinheiros e quatro bombeiros ficaram feridos lutando contra o incêndio, disseram autoridades.







William Borelly, porta-voz do corpo de bombeiros, disse ao France Info que o incêndio em Aubais, na região de Gard, foi “muito violento” devido aos ventos fortes e ao clima seco.

Cerca de 300 bombeiros combatem as chamas, que ainda não estavam controladas ao final da tarde, informaram os serviços de proteção civil.

O ministro do Interior, Gerald Darmanin, disse em um tuíte que quatro bombeiros ficaram feridos, dois dos quais estavam sendo tratados por queimaduras.

Várias famílias e 60 cavalos foram retirados da área, disse o prefeito de Aubais ao Midi Libre.

À medida que a França entra em sua terceira onda de calor do verão, as regiões do país foram colocadas em alerta máximo para incêndios florestais.