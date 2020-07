Incêndio provoca danos na catedral gótica francesa de Nantes

Um ano após Notre-Dame de Paris ter sido parcialmente destruída pelas chamas, um incêndio, que pode ter sido intencional, causou grandes danos à catedral gótica do século XVI de Nantes, no oeste da França.

Uma investigação sobre “incêndio intencional” foi iniciada, uma vez que “três focos foram observados”, disse à AFP o promotor de Nantes, Pierre Sennès.

“Ainda há muita investigação a ser feita antes de se chegar a qualquer tipo de conclusão”, declarou.

No centro da cidade, por volta das 07h45 (02h45 de Brasília), “transeuntes que viram as chamas por trás da roseira” alertaram os bombeiros.

O incidente deste sábado reacendeu as memórias dolorosas da tragédia ocorrida na catedral de Notre-Dame de Paris, em 15 de abril de 2019.

Esta manhã, uma espessa nuvem de fumaça negra escapava da enorme fachada da Catedral de São Pedro e São Paulo, elevando-se sobre o centro de Nantes, segundo imagens capturadas pela AFPTV.

Os bombeiros constataram “um incêndio violento no órgão situado atrás da rosácea e a ação se concentrou nesse foco”, informou o diretor do departamento de bombeiros, o general Laurent Ferlay.

Os bombeiros também “realizaram o trabalho de reconhecimento do edifício e se ocuparam da proteção das obras de arte, em coordenação com as autoridades da catedral”, acrescentou.

Graças a cem bombeiros, o fogo foi controlado rapidamente. Os bombeiros anunciaram que o incêndio estava “circunscrito” por volta das 10h00 (05h00 de Brasília).

Segundo as primeiras análises, “os danos estão concentrados no grande órgão que parece estar completamente destruído. A plataforma na qual ele se encontra é muito instável e ameaça desmoronar”, disse Ferlay.

No entanto, os danos não podem ser comparados ao causados pelo incêndio na Notre-Dame de Paris em 2019.

Também foram danificadas uma pintura do século XIX de Hippolyte Flandrin, parte das cadeiras do coro que eram recentes e os vitrais na fachada, dos quais parte eram vestígios de vitrais do século XVI, disse Laurent Delpire, curador de Antiguidades e Objetos de Arte do departamento Loire-Atlantique.

O administrador diocesano, padre François Renaud, responsável pela catedral, disse à AFP que “o grande órgão desapareceu completamente. É muito impressionante e é uma perda inestimável”, acrescentou.

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, estava programado para viajar a Nantes na tarde deste sábado, juntamente com os ministros do Interior e da Cultura.

Por sua parte, o presidente francês, Emmanuel Macron, tuitou seu “apoio aos bombeiros que assumiram todos os riscos necessários para salvar esta joia gótica da cidade dos Duques”.

A construção da Catedral de São Pedro e São Paulo, em estilo gótico extravagante, durou vários séculos (1434 a 1891), com torres erguidas em 1508, com uma altura de 63 metros.

Em 1972, outro incêndio atingiu o edifício, danificando o telhado. Depois desse incêndio, a catedral só retomou o culto religioso em maio de 1985, após mais de 13 anos de obras de reconstrução.

