Incêndio perto de aeroporto de Florença suspende voos

FLORENÇA, 26 JUL (ANSA) – Um incêndio registrado nesta terça-feira (26) na cidade italiana de Lastra a Signa, na região da Toscana, provocou a suspensão temporária do tráfego aéreo do aeroporto de Florença, paralisando os voos de chegada e partida.







A decisão foi tomada pelas autoridades aeroportuárias devido à fumaça desenvolvida na rota de decolagem e pouso dos aviões.

Segundo as autoridades locais, o fogo começou perto de um viveiro e depois alastrou-se rapidamente, afetando olivais, plantações e bosques. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio.

“Neste momento estão operando dois helicópteros e 10 equipes de voluntários da organização regional de combate a incêndios florestais, com bombeiros cuidando de algumas casas. A fumaça abundante presente na área exigiu o fechamento do tráfego aéreo de entrada e saída do aeroporto de Peretola”, diz o comunicado.

De acordo com o governo local, “outras equipe de voluntários estão a caminho para encerrar o evento o mais rapidamente possível”. (ANSA)