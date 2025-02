Incêndio nos Estúdios Globo deixa três brigadistas feridos e destrói cenários

Um incêndio atingiu, nesta terça-feira, 18, os Estúdios Globo, antigo Projac, no Rio de Janeiro, maior centro de produção da emissora. A causa ainda é desconhecida.

Durante o combate ao incêndio, três brigadistas ficaram feridos e levados ao hospital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 40 militares de 7 unidades do 12º Batalhão foram deslocados para a ocorrência, com apoio de 13 viaturas e de drones da corporação com câmera térmica. Os bombeiros foram acionados às 14h05 e, no fim da tarde, iniciaram o trabalho de rescaldo das áreas atingidas para evitar que novos focos surjam. Um helicóptero do Corpo de Bombeiro jogou água na encosta do morro adjacente aos Estúdios Globo, totalmente coberto por vegetação.

De acordo com comunicado da TV Globo, a área atingida era uma cidade cenográfica preparada para as gravações da próxima novela das 19h, Dona de Mim, e da próxima novela das 18h, Êta Mundo Melhor. Um cenário da série de humor Tô de Graça, que já estava em operação, também foi atingido.

De acordo com a Globo, o impacto no planejamento das próximas novelas será avaliado pelas equipes artísticas e de produção.

Esse não é o primeiro incidente do tipo no Projac. Em 18 de novembro de 2022, um incêndio atingiu os estúdios da Globo, consumindo equipamentos e cenários da novela Todas as Flores.