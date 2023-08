++ Incêndio no sul da Itália causa evacuação de 600 pessoas ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/08/2023 - 14:01 Compartilhe

ROMA, 6 AGO (ANSA) – Pelo menos 600 pessoas foram evacuadas em Podasa, entre Monte Longu e San Giovanni, após um incêndio de grandes proporções atingir o sul da Itália.

A retirada do grupo foi necessária após os lugares serem afetados pelas chamas e o céu escurecer por causa da fumaça do incêndio entre Posada e Siniscola, no nordeste da costa da Sardenha.

Três canadairs, helicópteros da frota regional, o corpo de bombeiros e membros da Defesa Civil estão há horas em ação para tentar conter o fogo, mas estão com dificuldades por causa do forte vento na ilha. (ANSA).

