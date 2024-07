Incêndio no sudeste da França deixa sete mortos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/07/2024 - 6:07 Para compartilhar:

Sete pessoas morreram durante a noite em um incêndio, aparentemente de origem criminosa, em um edifício de Nice, anunciou o promotor da cidade do sudeste da França, Damien Martinelli.

“Com base nos primeiros indícios, abri uma investigação por incêndio criminoso fatal”, disse Martinelli à imprensa. Entre as vítimas estão “três crianças e um adolescente”, acrescentou o promotor.

Os bombeiros receberam o alerta de incêndio às 2H30 e enviaram uma equipe ao local, “mas infelizmente sete pessoas morreram”, informou um porta-voz.

O incêndio começou no sétimo andar de um prédio residencial no bairro de Moulins.

Três pessoas foram hospitalizadas, uma em “urgência absoluta” e duas com “urgência relativa”.

Ao chegar ao local, as equipes de emergência encontraram “um incêndio virulento em um apartamento” no sétimo andar do edifício, de onde conseguiram resgatar 36 pessoas, informaram os bombeiros.

