Incêndio no Estádio Nacional de Andorra antes do jogo com a Inglaterra

O Estádio Nacional de Andorra, palco neste sábado da partida entre a seleção local e a Inglaterra pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, sofreu um incêndio que já foi apagado pelos bombeiros.

“O pequeno incêndio gerado no Estádio Nacional na tarde desta sexta-feira foi apagado”, informou o governo do principado em mensagem no Twitter, sem divulgar se há feridos.

O incidente ocorreu horas depois do treino da seleção da Inglaterra, numa área onde estavam localizados equipamentos de transmissão de TV.

A emissora britânica SkySports publicou fotos em seu site mostrando chamas e uma densa fumaça negra no local.

Andorra e Inglaterra se enfrentam no sábado em partida pelo Grupo I do toneio classificatório para o Mundial do Catar.

Os ingleses lideram a chave com 16 pontos, quatro a mais que a segunda colocada Albânia, e cinco a mais que a Polônia, a terceira. Andorra está na penúltima posição com apenas três unidades, com uma vitória e cinco derrotas.

