Incêndio no Chile deixa 14 migrantes venezuelanos mortos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/11/2023 - 14:01 Para compartilhar:

SANTIAGO DO CHILE, 7 NOV (ANSA) – Ao menos 14 imigrantes venezuelanos, a maioria crianças, morreram na noite da última segunda-feira (6) em um violento incêndio deflagrado na cidade de Coronel, no sul do Chile, informaram as autoridades locais.

“São três famílias, oito menores e seis adultos que morreram no incêndio que destruiu a sua casa”, declarou à agência francesa AFP Javier Valencia, vice-prefeito da cidade localizada a 530 quilômetros ao sul da capital Santiago.

De acordo com ele, “são famílias venezuelanas que vivem em condições extremamente precárias”.

Até o momento, não se sabe qual a origem do incêndio, mas, segundo informações preliminares, foi causado por um fogão artesanal em uma residência. O governo chileno determinou que o caso seja investigado e se disponibilizou a providenciar qualquer ajuda necessária.

Por sua vez, o presidente do Chile, Gabriel Boric, lamentou a tragédia e reforçou que “seria bom nos perguntarmos, em nossos próprios discursos e em nossas ações, como tratamos as pessoas que morreram ontem”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias