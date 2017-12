Incêndio no Bronx, em Nova York, mata ao menos 12 pessoas

NOVA YORK, 29 DEZ (ANSA) – Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio no bairro do Bronx, em Nova York, e matou ao menos 12 pessoas no fim da noite desta quinta-feira (28).

De acordo com as autoridades, há um bebê entre as vítimas fatais e outras quatro pessoas ficaram feridas. Cerca de 10 pessoas foram salvas pelos mais de 160 bombeiros da cidade que atuaram no incidente.

As primeiras informações apontam que o fogo começou no primeiro andar do edifício e se propagou rapidamente para todo o prédio.

No entanto, ainda não se sabe o que iniciou o incêndio.

O jornal “New York Times” informou que a construção tem mais de 20 apartamentos e foi erguida há mais de 100 anos. Segundo o prefeito da cidade, Bill de Blasio, esse é o incêndio “mais mortal” dos últimos 25 anos. (ANSA)