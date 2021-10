Incêndio na maior refinaria de petróleo de Kuwait

Um incêndio foi registrado nesta segunda-feira (18) na maior refinaria de petróleo do Kuwait, mas isto não impediu a continuidade das operações nas instalações e as exportações de petróleo a partir do porto mais próximo.

Nuvens de fumaça eram observadas acima da refinaria Mina al Ahmadi, situada no Golfo diante do Irã, 40 km ao sul da capital do Kuwait.

Os bombeiros estão “combatendo um incêndio”, informou a empresa nacional de petróleo KNPC no Twitter.

Depois de afirmar que ninguém ficou ferido, a empresa tuitou que “vários trabalhadores ficaram levemente feridos e outros tiveram problemas para respirar após inalar fumaça”.

“Os feridos foram tratados no local e sua saúde é boa. Dois feridos foram levados para o hospital Al Aden e estão em condição estável”, acrescentou a KNPC.

A refinaria Mina al Ahmadi, de 10,5 quilômetros quadrados, começou a funcionar em 1949. É a maior das três refinarias da empresa nacional de petróleo do Kuwait e produz a cada dia 466.000 barris.

