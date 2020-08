Incêndio na Itália causa evacuação de centenas de turistas

BUDONI, 25 AGO (ANSA) – Um grande incêndio em Budoni, na região da Sardenha, causou na noite desta segunda-feira (24) a evacuação de centenas de turistas de um resort da cidade italiana.

O fogo começou por volta das 22h30 (horário local) nas colinas de Tanaunella, uma vila costeira no munício de Budoni.

As chamas avançaram rapidamente pela floresta e ameaçaram cerca de 250 casas nos vilarejos turísticos de Matt ‘e Peru e Sa Raiga. Todas as pessoas foram evacuadas do local pelas autoridades.

Budoni abriu o anfiteatro municipal Andrea Parodi para abrigar temporariamente os mais de 100 turistas.

Os homens do Corpo de Bombeiros local apagaram o fogo por voltas das 08h (horário local) desta terça-feira (25) e alguns turistas foram autorizados a regressar aos alojamentos para pegar seus pertences.

As autoridades também reabriram a rodovial estadual 125, que estava fechada em decorrência do incêndio. No total, mais de 60 hectares de floresta foram afetadas pelas chamas.

“Tenho de agradecer a toda a equipe da Proteção Civil pelo excelente trabalho realizado, que durou horas, conseguindo preservar a segurança das pessoas e evitar que o fogo se aproximasse perigosamente dos resorts turísticos”, disse Giuseppe Porcheddu, prefeito de Budoni, em entrevista à ANSA.

A Confederação Nacional dos Cultivadores Diretos (Coldiretti) informou que houve cerca de 50 grandes incêndios na Itália neste verão. Muitos deles começaram criminalmente, mas outros tiveram início por conta do intenso calor que atinge o país europeu.

(ANSA).

