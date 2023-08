Incêndio na ilha de Elba evacua ao menos 700 pessoas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/08/2023 - 8:01 Compartilhe

LIVORNO, 22 AGO (ANSA) – Ao menos 700 pessoas foram evacuadas durante a madrugada desta terça-feira (22) devido ao incêndio que atingiu a ilha de Elba, entre o Rio Marina, em Livorno, e Porto Azzurro.

Segundo as autoridades locais, algumas casas e um acampamento foram esvaziados por precaução, principalmente porque as chamas, impulsionadas pelo forte vento, estão sendo espalhadas rapidamente, em particular, no território de Rio nell’Elba. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

“Com a sala de operações, estou acompanhando o incêndio que ocorreu na ilha de Elba, Rio nell’Elba em San Felo. Devido ao vento presente na área, a frente se expandiu rapidamente”, alertou o governador da Toscana, Eugenio Giani, nas redes sociais.

Ao todo, 14 hectares já foram destruídos pelo fogo até o momento. Dezenas de equipes emergenciais estão operando na ilha, além de dois helicópteros regionais e dois Canadairs.

De acordo com os bombeiros toscanos, o incêndio está sendo contido e os desabrigados devem retornar para suas residências ainda nesta noite. Ao menos 150 pessoas foram alojadas em estruturas municipais, enquanto o restante encontrou acomodação por conta própria.

Considerada uma das mais bonitas da Itália, a ilha de Elba, na região da Toscana, é a terceira maior da Itália em território e tem cerca de 30 mil habitantes. Ela é conhecida principalmente por ter sido palco de um dos capítulos mais importantes da história da Europa no início do século 17: o exílio do então imperador Napoleão Bonaparte. (ANSA).

