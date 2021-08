Incêndio na Califórnia torna-se o segundo maior do Estado

(Reuters) – Um incêndio florestal no norte da Califórnia é agora o segundo maior já registrado na história do Estado norte-americano, disseram autoridades neste domingo, depois de as chamas terem destruído uma cidade histórica da corrida do ouro e forçado a retirada de milhares de pessoas.

O incêndio atingiu 1.876 quilômetros quadrados no domingo de manhã, e 21% dele foi contido, de acordo com autoridades dos bombeiros do Estado. A área queimada é maior do que a cidade de Houston.

Apenas o incêndio registrado em agosto de 2020 foi maior.

Até agora, nenhuma morte foi atribuída ao incêndio florestal.

A causa dele permanece sob investigação. A Pacific Gas & Electric afirmou que ele pode ter começado quando uma árvore caiu sobre uma das linhas de energia da empresa.

(Reportagem de Joseph Ax)

