Incêndio na Califórnia não atingiu letreiro de Hollywood; imagens foram feitas por IA

O letreiro de Hollywood foi alvo de notícias falsas após postagens de fotos e vídeos gerados por IA (Inteligência Artificial) nas redes sociais mostrarem o ponto turístico em chamas com os incêndios florestais que atingem Los Angeles, na Califórnia (EUA), desde terça-feira, 7. Até essa sexta-feira, 10, o fogo na cidade deixou ao menos dez mortos e desalojou 180 mil pessoas.

Ao longo da semana, publicações nas redes sociais mostravam o letreiro de Hollywood em chamas e informações de que o local teria sido alvo de um incêndio. Um vídeo gerado por IA de um foco de incêndio na área do ponto turístico postado no X (antigo Twitter) alcançou mais de 348 mil visualizações. As informações são da “Forbes”.

De acordo com Jeff Zarrinnam, diretor da Hollywood Sign Trust, uma organização não governamental criada para tomar conta do letreiro de Hollywood, as publicações que alegam incêndio no local são falsas e o ponto turístico não sofreu qualquer dano relacionado às chamas que afetam Los Angeles.

O letreiro de Hollywood está localizado no Mount Lee, nas montanhas Santa Mônica, uma região onde não houve ordem para evacuação, de acordo com o Departamento Florestal e de Incêndios da Califórnia.

Segundo Zarrinnam, o Griffith Park, uma área que compreende o letreiro, foi fechado como precaução de segurança.