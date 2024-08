Incêndio mata seis pessoas, incluindo quatro crianças, no norte da Sérvia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/08/2024 - 6:01 Para compartilhar:

Seis pessoas, incluindo quatro crianças, morreram nesta sexta-feira em um incêndio em uma residência de Novi Sad, segunda maior cidade da Sérvia, na região norte do país, informou a polícia.

As vítimas pertencem à mesma família, segundo o ministro do Interior, Ivica Dacic.

“O Ministério do Interior trabalha de maneira ativa para determinar as circunstâncias do evento trágico”, afirmou em um comunicado.

O incêndio pode ter sido provocado por um patinete elétrico conectado à rede de energia, segundo o ministro.

