Incêndio intencional destrói ‘Vênus dos Trapos’ do italiano Pistoletto

A “Venus of the Rags” (“Vênus dos Trapos”), uma das esculturas mais conhecidas do artista contemporâneo italiano Michelangelo Pistoletto, foi reduzida a cinzas em Nápoles, após um incêndio considerado intencional, anunciaram autoridades locais nesta quarta-feira (12).

Esta obra, que retrata a deusa romana da beleza, do amor e da fertilidade ao lado de uma pilha de trapos, estava exposta em frente à prefeitura desta cidade do sul da Itália.

O prefeito de Nápoles, Gaetano Manfredi, disse que o incêndio declarado na madrugada desta quarta “foi um ato de grande violência”, que “o deixou sem palavras”. Ele prometeu reconstruir a obra.

Pistoletto ficou “amargurado e muito afetado” por este ato de “vandalismo”, afirmou Manfredi, após falar com o artista.

Há várias versões da “Vênus dos Trapos”, que mistura uma escultura clássica com dejetos da sociedade contemporânea.

Pistoletto, de 90 anos, é considerado uma figura fundamental do movimento italiano Arte Povera. Suas obras já foram exibidas em Nova York, Londres e Paris.

