Incêndio florestal queima sem controle perto de Los Angeles, alimentado pelo vento

07/11/2024 - 0:08

Um incêndio florestal “perigosamente rápido” e intensificado por fortes ventos está queimando fora de controle, nesta quarta-feira (6), perto de Los Angeles, no oeste dos Estados Unidos, deixando vários feridos, que foram levados para hospitais, e forçando a evacuação de dezenas de pessoas.

Diversas casas de grande porte foram destruídas pelo fogo, que devastou múltiplos bairros e cobriu uma extensa área com uma fumaça densa, segundo as autoridades.

Rajadas de vento de até 130 quilômetros por hora alimentam as chamas em áreas agrícolas. O incêndio, que as autoridades batizaram de “Mountain Fire”, começou na madrugada de quarta-feira perto de Moorpark, 65 quilômetros a noroeste de Los Angeles.

Durante a tarde, chegou a uma extensão de 4.200 hectares, de acordo com o Departamento de Bombeiros do condado de Ventura, e as chamas já haviam alcançado um subúrbio da cidade de Camarillo, onde vivem cerca de 70.000 pessoas.

Canais de televisão locais mostraram residências de luxo na área de Camarillo Heights envoltas em chamas, muitas delas destruídas.

Os bombeiros ainda não têm números sobre a quantidade de propriedades afetadas pelo incêndio, já que as condições sobre o terreno são muito perigosas para avaliar os danos.

Tampouco há um balanço de feridos, mas as autoridades disseram que muitos foram levados aos hospitais.

O chefe dos bombeiros do condado de Ventura, Dustin Gardner, disse que o incêndio estava totalmente fora de controle, e que seus efetivos se concentraram em afastar as pessoas do fogo, que expele brasas a uma distância de até quatro quilômetros.

“Cada helicóptero, cada avião de asa fixa, tudo o que fomos capazes de conseguir está aqui lutando contra este fogo. As chamas avançam a um ritmo perigoso”, disse ele aos jornalistas.

Gardner acrescentou que o comportamento errático do fogo era extremo e instou todos os moradores a seguirem as instruções das autoridades. “Quando receberem uma ordem de evacuação do xerife, saiam. Seus lares podem ser substituídos. Suas vidas, não. Saiam”, enfatizou.

Gail Liacko, uma moradora local, disse que teve que sair de sua casa repentinamente no que parecia ser uma “manhã normal”. “De repente, havia fuligem na mobília do pátio, tanto na frente quanto nos fundos da casa, e a fumaça cobria a rua”, explicou.

Dezenas de milhares de pessoas continuam sem eletricidade na área afetada, depois que o serviço foi suspenso por precaução.

Outro incêndio em Malibu ameaça casas de milhões de dólares nas áreas costeiras mais cobiçadas do sul da Califórnia.