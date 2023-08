Incêndio florestal no Havaí é o mais mortal do século nos EUA

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/08/2023 - 11:01 Compartilhe

ROMA, 13 AGO (ANSA) – A quantidade de mortos em função dos incêndios florestais registrados no Havaí aumentou para 93 neste domingo (13).

Com esse número de vítimas, atualizado pelo govenador do estado, Josh Green, a tragédia se tornou a mais mortal dos Estados Unidos nos últimos 100 anos.

As autoridades havaianas temem que o número de óbitos seja muito maior do que os 93 reportados até o momento, pois somente 3% da área devastada pelas chamas foi averiguada pelas equipes de resgate.

O chefe do departamento de polícia de Maui, John Pelletier, declarou que a identificação dos mortos só será possível através de testes de DNA.

Durante a celebração do Angelus, o papa Francisco rezou pelas vítimas dos incêndios no Havaí.

“Desejo assegurar minhas orações pelas vítimas dos incêndios que devastaram a ilha de Maui”, disse o líder da Igreja Católica.

O Ministério das Relações Exteriores da Itália informou que um balcão de atendimento para italianos com funcionários do consulado-geral do país em São Francisco, nos EUA, foi aberto no aeroporto internacional de Maui. (ANSA).

