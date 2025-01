Incêndio florestal em Los Angeles provoca evacuação em massa

LOS ANGELES, 8 JAN (ANSA) – Um incêndio florestal de grande proporção atingiu mais de 500 hectares e provocou uma evacuação em massa em Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (8).

Segundo as autoridades locais, a cidade precisou declarar estado de emergência e evacuar mais de 30 mil pessoas de suas casas, incluindo estrelas de Hollywood. Ao menos 13 edifícios estão sob ameaça.

Chamas afetaram prédios e vilas, enquanto colunas de fumaça nas ruas fizeram motoristas abandonarem seus carros e passageiros fugirem em meio às violentas rajadas de vento.

Uma das áreas mais afetadas pelo fogo é o bairro de Pacific Palisades, que abriga propriedades de luxo de diversas celebridades, como os atores Adam Sandler, Ben Affleck, Bradley Cooper, Jennifer Aniston, Michael Keaton, Reese Witherspoon e Tom Hanks.

A situação fez o presidente norte-americano, Joe Biden, cancelar sua viagem para Coachella, a leste da metrópole californiana, planejada para inaugurar dois monumentos nacionais.

Pelo menos 200 mil pessoas no condado de Los Angeles estão atualmente sem eletricidade, relata a imprensa local, acrescentando que alguns distritos escolares anunciaram encerramentos devido a ventos fortes e cortes de energia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio apresenta um “comportamento extremo” e continua a “testar” o trabalho dos serviços de emergência. Espera-se que fortes rajadas de vento de 80 a 130 kms/h continuem ao longo do dia, causando a propagação do fogo.

Mais de 1,4 mil bombeiros foram enviados para combater os incêndios na região, informou o governador da Califórnia, Gavin Newsom, em uma publicação no X.

As autoridades reforçaram que não há hipótese de as chamas serem apagadas totalmente hoje, uma vez que os bombeiros estão concentrados em salvar vidas e por causa do forte vento.

“Estamos especialmente preocupados em garantir que todas as pessoas deixem a área porque a segurança é o mais importante e estamos ajudando as pessoas a planejarem para que seus animais de estimação também tenham um refúgio seguro”, acrescentou David Acuna, chefe do batalhão e oficial de informação pública do Corpo de Bombeiros da Califórnia.

Um alerta meteorológico está em vigor nos condados de Los Angeles, Ventura e Orange, onde vivem milhões de pessoas. A evacuação ocorre de forma caótica e frenética pelas estradas sinuosas que atravessam os cânions e a famosa Pacific Coast Highway. “É um inferno”, disse um morador.

Segundo os bombeiros, o incêndio ameaça cerca de 13 mil edifícios, especialmente vilas e áreas próximas ao museu de arte Getty Villa, em Malibu. O chefe dos bombeiros do condado de Los Angeles, Anthony Marrone, disse que Pacific Palisades “não está fora de perigo” até que os ventos diminuam.

Além do grande incêndio que eclodiu em Palisades, um novo foco afetou Altadena, no leste do condado de Los Angeles. As chamas – alimentadas por ventos fortes – já se espalharam por cerca de 400 hectares. O alarme também foi acionado nesta área e as evacuações dos moradores foram iniciadas. (ANSA).