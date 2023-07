Incêndio fecha aeroporto de Catânia, na Sicília

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/07/2023 - 10:01 Compartilhe

CATÂNIA, 17 JUL (ANSA) – O Aeroporto Internacional Vincenzo Bellini, em Catânia, na Sicília, sul da Itália, foi atingido por um incêndio entre o fim da noite de domingo (16) e a manhã desta segunda-feira (17).

Devido às chamas, o local terá de ficar fechado pelo menos até a próxima quarta (19).

O fogo, que aparentemente começou na parte inferior do terminal, foi extinto por agentes do Corpo de Bombeiros, que classificaram a situação como “delicada e desafiadora” por causa da estrutura complexa do aeroporto.

A primeira ligação de emergência foi recebida pelos bombeiros às 23h29 (horário local), e o fogo foi rapidamente extinto, mas o ambiente ficou tomado pela fumaça por horas.

Ninguém se feriu gravemente, mas houve atendimentos para pessoas intoxicadas pela fumaça e em estado de choque pelo episódio.

A paralisação vai atingir quase 120 mil passageiros, segundo as primeiras estimativas informadas à ANSA pela ItaliaRimborso, empresa especializada em dar assistência a passageiros prejudicados por problemas em voos.

“O aeroporto atende 91 destinos, dos quais 24 italianos, e o fechamento vai afetar quase 39 mil passageiros por dia”, disse Felice D’Angelo, CEO da companhia.

Testemunhas relataram caos durante a fuga de passageiros e funcionários do local, entre gritos e choros, sob orientação dos seguranças.

“Estávamos embarcando quando começou muita fumaça. Não nos orientaram a sair, até que alguém abriu a porta de emergência.

Só nesse momento disparou um alarme, não foi quando começou a fumaça. Aí colocaram todos para fora e disseram para irmos para casa, e ninguém sabia o que fazer”, disse uma passageira à TV Rainews 24.

Muitas pessoas disseram que não receberam orientações: “Quando cheguei no aeroporto vi o fogo, estava um caos. Agora vamos ver o que vão nos dizer. Tem gente sem saber o que fazer, na rua”, afirmou outro passageiro.

O Ministério Público abriu uma investigação para apurar se o incêndio foi acidental.

“Ainda é cedo para levantar hipóteses, estamos aguardando o relatório inicial sobre o caso e vamos decidir. Vamos investigar, como sempre, e esperamos que o terminal seja reaberto o mais rápido possível porque é determinante para a cidade e a região”, disse o procurador de Catânia, Carmelo Zuccaro.

A Società Aeroporto Catania (SAC), que administra o terminal, disse que o local teve apenas “danos marginais”. “Estamos trabalhando com outros aeroportos para que os passageiros possam embarcar. Caso precisem ir a outros terminais, disponibilizaremos ônibus para o transfer. Esperamos que a situação dure pouquíssimo e que possamos retornar ao estado de normalidade”, disse Nico Torrisi, CEO da SAC.

O setor de turismo da região também demonstra preocupação com o episódio.

“Esse fechamento vai determinar os fluxos turísticos da Sicília. O aeroporto é o mais importante para a chegada de passageiros a essa região. Uma pausa em pleno verão não faz bem ao turismo de uma ilha que já carece de infraestrutura”, disse à ANSA Vittorio Messina, presidente da Assoturismo Confersecenti, federação que representa empresas turísticas. (ANSA).

