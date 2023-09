Incêndio em prédio residencial no Vietnã deixa dezenas de mortos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/09/2023 - 14:01 Compartilhe

HANOI, 13 SET (ANSA) – Um incêndio deflagrado na noite da última terça-feira (12) em um edifício residencial de nove andares em Hanói, capital do Vietnã, provocou a morte de dezenas de pessoas, incluindo crianças.

A informação foi noticiada pela agência estatal VNA, que relatou que as chamas atingiram um bloco de apartamentos, onde vivem cerca de 150 moradores, e foram contidas somente por volta das 2h da madrugada desta quarta (13).

Até o momento, 56 pessoas perderam a vida e outras 70 foram resgatadas pelas equipes de emergência, sendo que 54 sobreviventes foram levados ao hospital. “Este é um incêndio muito grave”, enfatizou a agência estatal.

O bloco de apartamentos está localizado em uma área extremamente povoada no sudoeste da capital e situa-se em uma viela longa e estreita, o que dificultou as operações de resgate. No entanto, os bombeiros conseguiram evitar que o fogo se espalhasse para os prédios adjacentes.

Hoje cedo, a polícia local anunciou que prendeu o proprietário do condomínio e enfatizou que as investigações para apurar as causas do incêndio e verificar o cumprimento das normas contra as chamas ainda estão em andamento.

Nos últimos anos, numerosos incêndios causaram vítimas no país, especialmente em locais de entretenimento lotados, também devido a frequentes violações das normas de segurança. Em 2022, 32 pessoas foram vítimas das chamas em um bar de karaokê em Ho Chi Minh, cidade mais populosa do país. (ANSA).

