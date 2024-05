Incêndio em prédio residencial deixa 14 mortos em Hanói

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/05/2024 - 23:04 Para compartilhar:

Quatorze pessoas foram vítimas de um incêndio em um pequeno prédio residencial no centro de Hanói, informou a agência de notícias local Vietnam News Agency (VNA) nesta sexta-feira (24).

“O fogo começou por volta de 0h30. O incêndio era grande, com várias explosões”, reportou a agência. Após as 6h, o balanço era de 14 mortos e 3 feridos, segundo autoridades locais.

O número de ocupantes do prédio no momento do incêndio é desconhecido. O fogo foi extinto em uma hora.

O prédio tem cinco andares e os pisos superiores estavam alugados. O térreo é ocupado por uma loja de venda e conserto de bicicletas elétricas, segundo a VNA.

Uma vizinha, que preferiu não se identificar, contou à AFP que ouviu um barulho semelhante ao de petardos. “Achei que fosse uma briga ou algo atingindo a janela. Saí e vi o fogo. Muitos vizinhos fugiram pela rua estreita passando pelas casas de outros moradores. Estávamos muito assustados.”