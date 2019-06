Incêndio em ponte de São Paulo afeta cerca de 50 famílias

O incêndio que atingiu a Ponte do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, no início da manhã de hoje (21), deixou ao menos 50 famílias que moravam debaixo do local desabrigadas. Não há informações sobre feridos.

O fogo começou perto das 6h, e as causas ainda são desconhecidas. O incêndio foi controlado por volta das 8h. No momento, os bombeiros fazem o trabalho de rescaldo. Segundo o Corpo de Bombeiros, 12 equipes e cerca de 50 profissionais da corporação foram deslocados para combater as chamas sob a ponte.

Por volta das 6h20, o trânsito foi interrompido para veículos e pedestres nos dois sentidos da Ponte Hirant Sanazar, mais conhecida como Ponte do Jaguaré. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) providenciou um desvio na Marginal do Rio Pinheiros no sentido de Interlagos, pista local pela Rua General Vidal.

Segundo a Defesa Civil, cerca de 50 famílias, em torno de 100 pessoas, viviam sob a ponte. Profissionais da Defesa Civil visitarão o local após o trabalho dos bombeiros para avaliar as condições de segurança e eventuais riscos.