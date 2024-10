Incêndio em ônibus escolar deixa vários mortos na Tailândia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/10/2024 - 6:19 Para compartilhar:

Um ônibus escolar sofreu um incêndio nesta terça-feira (1) em Bangcoc e várias pessoas morreram, anunciou a primeira-ministra da Tailândia, Paetongtarn Shinawatra, sem anunciar um balanço preciso de vítimas.

O ministro dos Transportes, Suriya Juangroongruangkit, compareceu ao local do acidente e afirmou à imprensa que 19 dos 44 passageiros (38 crianças e seis professores) foram resgatados.

Ele disse que ainda não há informações sobre as outras 25 pessoas.

O ônibus transportava estudantes da província de Uthai Thani, no norte, que estavam em uma viagem escolar para a região de Bangcoc segundo a primeira-ministra.

“Como mãe, gostaria de enviar meus sinceros pêsames às famílias dos feridos e mortos”, escreveu Paetongtarn Shinawatra na rede social X.

O acidente foi provocado por um pneu furado, que provocou a colisão do ônibus contra uma barreira, afirmou uma socorrista a um canal de televisão local.

Os tanques do combustível do veículo, que circulava com gás natural, pegaram fogo, acrescentou a fonte.

As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram enormes chamas no ônibus, em uma estrada movimentada que liga Bangcoc aos subúrbios do norte.

Os bombeiros conseguiram controlar as chamas, mas as equipes de emergência precisaram aguardar o resfriamento do ônibus antes do início da operação para recuperar os corpos.

A Tailândia tem um dos piores balanços na área de segurança rodoviária. Veículos sem manutenção e a direção imprudente contribuem para um elevado número de mortes todos os anos.

tp-ah/avl-bc//fp