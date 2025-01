Incêndio em Los Angeles muda de direção e representa nova ameaça

O maior dos incêndios que devastaram partes de Los Angeles nesta semana mudou de direção neste sábado, desencadeando mais ordens de retirada e representando um novo desafio para os bombeiros já exaustos.

Seis incêndios simultâneos que devastaram bairros do Condado de Los Angeles desde terça-feira mataram pelo menos 11 pessoas e danificaram ou destruíram 10.000 estruturas. O número de mortos deve aumentar quando os bombeiros puderem realizar buscas de casa em casa.

Os fortes ventos de Santa Ana que atiçaram os incêndios diminuíram na sexta-feira à noite. Mas o incêndio Palisades no limite oeste da cidade estava indo em uma nova direção, levando a outra ordem de retirada à medida que se aproximava do bairro de Brentwood e na base do Vale de San Fernando, informou o Los Angeles Times.

“O incêndio de Palisades teve um novo surto significativo na parte leste e continua para nordeste”, disse o capitão do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, Erik Scott, à estação local KTLA, de acordo com uma reportagem no site do LA Times.

O incêndio, o mais destrutivo da história de Los Angeles, arrasou bairros inteiros, deixando apenas as ruínas fumegantes do que eram as casas e bens das pessoas.

Antes do surto mais recente, os bombeiros relataram progresso na contenção do incêndio de Palisades e do incêndio de Eaton na área leste da metrópole, depois que ele queimou fora de controle por dias. Na sexta-feira à noite, o incêndio de Palisades estava 8% contido e o incêndio de Eaton 3%, disse à agência estadual Cal Fire.

Os dois grandes incêndios combinados consumiram 14.100 hectares, duas vezes e meia a área terrestre de Manhattan, em Nova York.

Cerca de 153.000 pessoas permaneceram sob ordens de retirada e outras 166.800 enfrentaram avisos para deixar suas casas com toque de recolher em vigor para todas as áreas de onde as pessoas devem sair, disse o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna.

Sete Estados vizinhos, o governo federal dos Estados Unidos e o Canadá apressaram a ajuda para a Califórnia, reforçando equipes aéreas que jogam água e retardantes de fogo nas colinas em chamas e equipes no solo atacando linhas de fogo com ferramentas manuais e mangueiras.

O Serviço Nacional de Meteorologia disse que as condições na área de Los Angeles melhorariam durante o fim de semana, com ventos sustentados diminuindo para cerca de 32 km/h.

“Não está tão forte, então isso deve ajudar os bombeiros”, disse a meteorologista Allison Santorelli, acrescentando que as condições ainda são críticas com baixa umidade e vegetação seca.

A Cal Fire disse que havia uma chance de ventos fortes novamente na terça-feira.

“Continuaremos a ter uma alta probabilidade de condições climáticas críticas para incêndios durante a próxima semana”, disse.

As autoridades declararam uma emergência de saúde pública devido à fumaça espessa e tóxica.

(Reportagem de Jorge Garcia, Rollo Ross, Maria Alejandra Cardona, Joe Brock, Chad Terhune, Matt McKnight, Fred Greaves, Mike Blake, Omar Younis, Sandra Stojanovic e Dawn Chmielewski, em Los Angeles; Reportagem adicional de Brendan O’Brien, Hannah Lang, Rich McKay e David Ljunggren)