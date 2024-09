Incêndio em loja chinesa em Milão deixa 3 mortos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/09/2024 - 8:01 Para compartilhar:

MILÃO, 13 SET (ANSA) – Um incêndio em uma loja de produtos chineses em Milão, norte da Itália, deixou três pessoas mortas na noite da última quinta-feira (12).

As vítimas são uma mulher de 18 anos e seu irmão de 17, ambos filhos de imigrantes e nascidos na Itália, e um homem de 24 originário da China. Todos pertenciam a famílias conhecidas na comunidade chinesa na capital da Lombardia.

O fogo foi deflagrado por volta de 23h (horário local), e os bombeiros trabalharam durante toda a madrugada para domar as chamas.

A polícia investiga as causas do incêndio e não descarta uma origem criminosa, uma vez que os donos da loja haviam recebido ameaças anteriormente. “Estamos investigando sem descartar nada”, disse o procurador de Milão, Marcello Viola.

O negócio ficava em um imóvel de dois andares e contava com apenas um acesso para a rua. Já os corpos foram encontrados todos no térreo do estabelecimento, uma vez que a escada que levava para os escritórios, no andar de cima, foi destruída pelo fogo. (ANSA).