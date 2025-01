Incêndio em hotel de estação de esqui deixa 66 mortos na Turquia

ISTAMBUL, 21 JAN (ANSA) – Um incêndio em um hotel de uma estação de esqui no noroeste da Turquia deixou ao menos 66 mortos e 51 feridos, informaram as autoridades locais nesta terça-feira (21).

As chamas começaram em um restaurante que fica no quarto andar do hotel de 12 andares, com paredes revestidas de madeira, na estação de esqui Kartalkaya, em Bolu, por volta das 3h30 (horário local) da madrugada, segundo o ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya.

As equipes de bombeiros e resgate foram acionadas para conter o fogo, que foi apagado após cerca de 10 horas. De acordo com a imprensa local, no momento do incêndio, a estrutura abrigava 237 pessoas e algumas morreram após se atirarem das janelas para escapar das chamas.

O ministro da Saúde da Turquia, Kemal Memisoglu, citado pela agência Anadolu, explicou que um dos 51 feridos no hospital está em terapia intensiva.

Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio, mas um inquérito foi aberto para apurar o caso. Inclusive, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que “todas as medidas necessárias serão tomadas para esclarecer todos os aspectos do incidente e levar os responsáveis à justiça”.

Quatro pessoas, incluindo o proprietário do hotel, foram detidas em conexão com o incêndio, conforme divulgou o ministro da Justiça, Yilmaz Tunc. Paralelamente, um tribunal turco, citado pela emissora Haberturk, proibiu a publicação de notícias e entrevistas sobre a tragédia. (ANSA).