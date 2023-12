Incêndio em fundição de níquel na Indonésia mata 13 trabalhadores e fere 46

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 25/12/2023 - 14:08 Para compartilhar:

Treze trabalhadores morreram e 46 ficaram feridos neste domingo em incêndio em uma fornalha de fundição de níquel de propriedade da Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) na ilha de Sulawesi, disse o proprietário do parque industrial onde o equipamento está localizado.

O incêndio ocorreu quando trabalhadores consertavam o forno e instalavam placas às 5h30 da manhã deste domingo (18h30 de sábado em Brasília), matando nove trabalhadores indonésios e quatro chineses, informou o Parque Industrial Indonesia Morowali (IMIP) em comunicado. O fogo foi extinto às 9h10, horário local, acrescentou.

O IMIP havia dito anteriormente que uma explosão matara oito trabalhadores indonésios e cinco chineses.

A fornalha foi desligada no dia anterior para a manutenção, disse o IMIP, mas durante o processo de manutenção um excesso de escória de ferro vazou da fornalha.

“As paredes do fornalha desabaram e a escória de ferro restante saiu, causando um incêndio e fazendo com que alguns trabalhadores do local sofressem ferimentos e até mesmo mortes”, disse o porta-voz do IMIP, Dedy Kurniawan, em comunicado.

Os trabalhadores foram feridos pelo vapor quente da escória de aço inoxidável e pelo fogo ardente, disse Dedy em entrevista separada à estação local Metro TV.

Não houve explosão ou recipiente de oxigênio no local, disse ele, revisando a declaração anterior da empresa.

O IMIP é um parque industrial focado em níquel de propriedade da chinesa Tsingshan e de seu parceiro local Bintang Delapan Group, que produz aço inoxidável e aço carbono.

A ITSS é uma das locatárias do parque industrial, disse o IMIP.

O IMIP informou ainda que coordenará com as partes relacionadas a investigação do incidente e cobrirá todos os custos de tratamento das vítimas.

O níquel tem se tornado cada vez mais crucial para a Indonésia, a maior produtora do metal no mundo, com bilhões de dólares de investimento global entrando no país após o governo proibir as exportações de minério não processado em 2020.

No entanto, vários acidentes fatais ocorreram no setor de processamento de níquel da Indonésia nos últimos anos. O presidente do país, Joko Widodo, está interessado em desenvolver o setor, mas também pediu melhorias na segurança e se comprometeu a aprimorar o monitoramento dos padrões ambientais.

