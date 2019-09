Incêndio em fábrica química na França deixa rio Sena em risco

PARIS, 26 SET (ANSA) – Um incêndio de grandes proporções atingiu na madrugada desta quinta-feira (26) uma fábrica de produtos químicos na cidade de Rouen, no noroeste da França.

Até o momento, não há registros de feridos, mas as autoridades francesas alertaram para um “risco de contaminação do rio Sena”.

As chamas na usina Lubrizol, responsável por fabricar aditivos para enriquecer óleos, tintas industriais e combustíveis, foram registradas por volta das 2h40 (horário local).Diversas imagens mostram o local tomado por fumaça e as ruas próximas completamente vazias. Ao todo, 200 bombeiros foram mobilizados para conter o fogo. As autoridades francesas fizeram um alerta para que a população da região e de outras 12 cidades permaneçam dentro de casa. “Seguimos lutando contra o fogo com um risco de contaminação do [rio] Sena, devido ao transbordamento dos depósitos de retenção”, disse Pierre André Durand, porta-voz do governo na região da Normandia, à imprensa local. Ele ainda explicou que, segundo as análises, não há indícios de “toxicidade aguda nas principais moléculas”.

De acordo com o jornal francês “Le Monde”, citando um comandante dos bombeiros, o “líquido inflamável em chamas corria como lava [de vulcão]” pela área. O famoso rio Sena passa por Paris e desemboca no estuário de Le Havre, no Canal da Mancha. (ANSA)