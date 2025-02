Incêndio em fábrica no RJ levou horas para ser controlado; não houve mortes

O incêndio que atingiu a fábrica de lubrificantes da Moove na Ilha do Governador (RJ), na tarde de sábado, 8, levou horas até ser totalmente controlado pelo Corpo de Bombeiros, mas não deixou vítimas fatais. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da empresa.

Em nota, a Moove afirmou que as chamas ficaram restritas à “parte produtiva da fábrica, sem atingir a área dos tanques de armazenamento ou a comunidade no entorno“.

“A fábrica estava inoperante no sábado e todos os protocolos de segurança necessários foram aplicados para preservação da comunidade, meio ambiente e nossa operação. A Moove dá início agora ao processo de análise da extensão dos danos causados pelo incêndio, bem como à investigação de suas causas”, concluiu a companhia.

No sábado, cerca de 100 militares e agentes da Defesa Civil estadual foram mobilizados para conter as chamas do local, que não se alastraram. O site IstoÉ procurou o Corpo de Bombeiros neste domingo, 9, para confirmar a ausência de vítimas, mas não teve retorno até a publicação desta notícia.