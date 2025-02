Incêndio em fábrica no Rio deixa ao menos nove pessoas feridas

Um incêndio atinge uma fábrica de confecção de fantasias de carnaval em Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 12. Em postagem nas redes sociais, o governador do Rio, Cláudio Castro, disse que até as 9h, 17 pessoas já tinham sido resgatadas, sendo quatro delas retiradas pelas janelas. Nove vítimas foram encaminhadas para hospitais da região – e estão em estado grave, segundo informações da TV Globo.

“O grupamento aéreo e especialistas em salvamento em altura já retiraram 17 vítimas presas no local, até o momento. Nove foram encaminhadas para hospitais da região. A Polícia Militar também garante a segurança da população, isolando o entorno da fábrica”, disse Castro na publicação.

Segundo a TV Globo, o local operava em turnos até noturnos para dar conta da alta demanda de produção e alguns dormiam no estabelecimento. À emissora, um rapaz que foi resgatado disse que no prédio havia idosos e adolescentes.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado, a ocorrência foi registrada pouco antes das 8h. Mais de 30 viaturas e cerca de 90 bombeiros atuam no combate às chamas. Também há empenho do Grupamento de Operações Aéreas e de especialista em salvamento em altura.

O local produz fantasias para os desfiles de escolas de samba do carnaval, dentre elas, a Império Serrano e a Unidos da Ponte. Ambas divulgaram notas pelas redes sociais.