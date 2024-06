Incêndio em fábrica de baterias deixa 22 mortos na Coreia do Sul

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/06/2024 - 7:10 Para compartilhar:

Um incêndio nesta segunda-feira em uma fábrica de baterias de lítio em Hwaseong, na Coreia do Sul, deixou 22 mortos, informou o corpo de bombeiros local.

“Vinte estrangeiros estão entre os mortos, incluindo 18 chineses, uma pessoa do Laos e uma de nacionalidade desconhecida”, afirmou o bombeiro Kim Jin-young à imprensa.

Ele também disse que os corpos estavam gravemente queimados e que a identificação completa das vítimas deve levar tempo.

O incêndio aconteceu em Hwaseong, ao sul da capital, Seul, em uma fábrica que pertence ao grupo sul-coreano Aricell, especializado em baterias.

Mais de 100 pessoas trabalhavam na fábrica quando várias explosões foram ouvidas no segundo andar, onde as baterias de lítio são inspecionadas e empacotadas, disse Kim Jin-young à agência de notícias Yonhap.

A Coreia do Sul é um produtor importante de baterias. As peças de lítio, altamente inflamáveis, são utilizadas em vários setores, em particular nos carros elétricos e computadores portáteis.

Imagens divulgadas pela Yonhap mostram grandes colunas de fumaça saindo do prédio devastado pelas chamas.

Kim Jin-young disse que os bombeiros conseguiram entrar no prédio, mas que foi difícil” porque “temíamos outras explosões”.

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, pediu às autoridades que “mobilizem todos os funcionários e equipamentos disponíveis” na busca e resgate de pessoas, informou seu gabinete.

As autoridades locais recomendaram aos moradores de Hwaseong que permaneçam em casa.

