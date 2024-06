Incêndio em edifício no Kuwait deixa mais de 35 mortos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/06/2024 - 7:14 Para compartilhar:

Mais de 35 pessoas morreram no incêndio de um edifício no Kuwait, em uma área onde vivem muitos trabalhadores estrangeiros, informou o Ministério do Interior.

A tragédia aconteceu no bairro periférico de Mangaf, zona sul da capital, e 43 pessoas ficaram feridos, segundo um comunicado do Ministério da Saúde.

O incêndio aconteceu nos andares inferiores de um edifício habitado por trabalhadores asiáticos, informaram testemunhas, e se propagou rapidamente aos andares superiores.

Apenas três corpos foram identificados, informou o general Eid al Owaihan, diretor da polícia científica no Ministério do Interior do Kuwait.

“Recebemos um primeiro alerta sobre o incêndio às 6h00 (0H00 de Brasília). Muitos feridos foram levados ao hospital e mais de 35 pessoas morreram no edifício”, declarou o general Owaihan.

As vítimas morreram asfixiadas pela fumaça. As causas do incêndio ainda não foram determinadas, afirmou o serviço de Proteção Civil.

O proprietário do edifício foi detido como parte de uma investigação por possível negligência, afirmou o ministro do Interior, xeque Fahd al Yusef, ao visitar o local.

