Incêndio em depósito ilegal de combustível deixa 34 mortos no Benim

Ao menos 34 pessoas morreram neste sábado (23) durante um incêndio em um depósito ilegal de combustíveis contrabandeados no sul do Benim, perto da fronteira com a Nigéria, anunciou o ministro do Interior, Alassane Seidou.

“Esta manhã, ocorreu um grave incêndio na cidade de Seme Podji. Infelizmente, registramos 34 mortos, incluindo dois bebês”, disse ele aos jornalistas. “A causa do incêndio é o combustível contrabandeado”, que pegou fogo, acrescentou.

Além disso, 20 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave, e foram levadas ao hospital, reportou Seidou.

Por ora, ainda não estão claras as circunstâncias que provocaram o incêndio.

A Nigéria é um importante produtor de petróleo e gás, e o contrabando em suas fronteiras é uma prática corriqueira.

Durante décadas, importantes subsídios estatais propiciaram um preço de combustível especialmente baixo na Nigéria, que foi exportado ilegalmente para os países vizinhos, como o Benim.

O novo presidente da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, retirou esses subsídios, provocando um aumento nos preços dos combustíveis, o que também repercutiu no mercado ilegal.

