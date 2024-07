Incêndio em casa de Galápagos deixa cinco mortos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/07/2024 - 17:40 Para compartilhar:

Um incêndio num bairro do turístico arquipélago equatoriano de Galápagos deixou cinco mortos e cinco feridos neste sábado (27), informou o órgão estatal de emergências.

O fogo começou no início desta manhã “por causas desconhecidas” em uma casa da região conhecida como Estación Terrena, na ilha de San Cristóbal, informou na rede social X a Secretaria Nacional de Gestão de Riscos.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma estrutura e várias árvores totalmente cobertas pelas chamas.

Os bombeiros lutaram durante várias horas para controlar o fogo e encontraram cinco pessoas mortas entre os restos da casa “destruída”.

Também resgataram cinco feridos, três deles com “queimaduras”, detalhou a secretaria.

As Ilhas Galápagos, a 1.000 km da costa do Pacífico do Equador, são Patrimônio Natural da Humanidade por conta da sua flora e fauna únicas no mundo.

Cerca de 30 mil pessoas vivem no arquipélago, 6 mil delas na ilha de San Cristóbal.

