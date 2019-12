Incêndio em bondinho do Corcovado não deixa feridos

Um incêndio em um dos bondinhos do Trem do Corcovado, ocorrido na noite de ontem (30), não deixou feridos. Segundo informou a concessionária do serviço, ele estava desativado e pegou fogo durante a realização da uma manobra para levá-lo à oficina.

Imagens foram registradas por vizinhos e se espalharam pelas redes sociais. O incêndio começou por volta de 18h25. Como as visitas são interrompidas às 18h, já não havia turistas em nenhuma composição no momento da ocorrência.

“Nada aconteceu com os seis trens novos, recém inaugurados”, acrescentou em nota a concessionária. O Trem do Corcovado é um dos meios de acesso a um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro: o Cristo Redentor. Também é possível chegar ao monumento através das vans operadas pela concessionária Paineiras Corcovado.