Incêndio em boates deixa ao menos 13 mortos na Espanha

MÚRCIA, 1 OUT (ANSA) – Um incêndio que atingiu um complexo de boates em Múrcia, na Espanha, deixou pelo menos 13 pessoas mortas neste domingo (1º).

De acordo com as autoridades locais, a área é composta por três casas noturnas vizinhas e todas elas foram atingidas pelas chamas. No entanto, as vítimas foram achadas na boate Fonda.

Esse estabelecimento foi o que sofreu mais danos pelo incêndio, tanto que o telhado do local desabou.

Um porta-voz da polícia espanhola afirmou que pelo menos 15 pessoas estão desaparecidas. As equipes de resgate esperam que alguns deles tenham conseguido sair com vida da boate. (ANSA).

