Incêndio em boate deixa sete mortos no sudeste da Espanha

Sete pessoas morreram neste domingo (1) em um incêndio em uma boate na cidade espanhola de Múrcia e quatro ficaram feridas, informaram as autoridades locais.

“Os serviços de emergência aumentam para sete o número de falecidos no incêndio”, anunciou a prefeitura da cidade do sudeste da Espanha na rede X (antes Twitter). Os trabalhos de resgate prosseguem no local.

O primeiro balanço divulgado pelo governo citava seis vítimas fatais.

Quatro pessoas, duas mulheres de 22 e 25 anos, e dois homens, de 41 e 45, foram intoxicadas pela inalação de fumaça.

Os serviços de emergência começaram a receber ligações às 6h00 (locais) com relatos sobre um incêndio em uma casa noturna na área de Atalayas.

Segundo as imagens divulgadas, o incêndio atingiu a boate ‘Teatre’, também conhecida como ‘Fonda Milagros’.

As fotos mostram os bombeiros lutando contra as chamas e vários veículos dos serviços de emergências na rua, tomada por uma fumaça espessa que saía do teto da boate.

“Os bombeiros continuam trabalhando para determinar o número de desaparecidos”, afirmaram as autoridades.

O prefeito de Múrcia, José Ballesta, informou que 12 veículos, 40 bombeiros e 18 policiais foram mobilizados.

