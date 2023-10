Incêndio em boate deixa 13 mortos na Espanha

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 01/10/2023 - 16:31 Compartilhe

Chamas no início da manhã deste domingo se alastraram para outras casas noturnas anexas na cidade de Múrcia. Bombeiros ainda tentam localizar desaparecidos.Ao menos 13 pessoas morreram num incêndio neste domingo (01/10) em uma discoteca da cidade de Múrcia, no sudeste da Espanha, que depois se alastrou para outras duas casas noturnas anexas, uma delas frequentada pela comunidade latina, segundo informações das autoridades regionais.

"Lamentamos comunicar que o número de mortos no incêndio de Atalayas subiu para 13", anunciou o prefeito de Múrcia, José Ballesta, na rede social X (antigo Twitter). "Os bombeiros continuam trabalhando no local e não descartamos a possibilidade de novas vítimas", afirmaram os serviços de emergência em um comunicado.

O incêndio, declarado às 6h (horário local, 1h em Brasília), teve início na boate Teatre, localizada no bairro de Atalayas, e atingiu ainda duas outras discotecas: Fonda Milagros e Golden. Os bombeiros, que chegaram ao local às 7h, conseguiram controlar as chamas em menos de uma hora, mas "ainda há corpos para retirar dos escombros, uma tarefa complicada devido ao risco de desabamento", destacou o prefeito.

Uma fonte da Polícia Nacional declarou que a prioridade é encontrar os desaparecidos. A mesma fonte disse que a boate recebeu uma festa de aniversário no sábado à noite e que nem todos os convidados foram localizados. Ainda segundo a polícia, os mortos foram encontrados na boate Fonda, uma das casas noturnas vizinhas, que sofreu a maior parte dos danos causados pelo fogo.

A origem e as circunstâncias do incêndio ainda não foram determinadas.

O trabalho de identificação das vítimas, que se reuniam para uma celebração na boate cujo telhado desabou, está sendo realizado pela Polícia Científica.

Um homem que se identificou como Jairo e se apresentou como pai de uma das vítimas disse à imprensa que não tinha notícias da filha de 28 anos. Ele contou que jovem deixou uma mensagem de voz às 6h06. "Mamãe, eu te amo, nós vamos morrer", disse a jovem, enquanto gritos são ouvidos ao fundo.

Enquanto as investigações continuam para esclarecer o desastre, a Prefeitura de Múrcia declarou três dias de luto.

O governo regional anunciou ainda que as bandeiras dos edifícios públicos de toda a região ficaram a meio mastro entre segunda e quarta-feira.

Em seu nome, o presidente regional, Fernando López Miras, expressou suas condolências aos familiares e amigos das vítimas "nestes momentos de tanta dor”, que disse partilhar.

"Hoje é um dia de luto e dor para a região", afirmou em um comunicado antes de agradecer "de coração" aos bombeiros que atuaram nas últimas horas pelo seu trabalho "extremamente importante".

O primeiro-ministro da Espanha, o socialista Pedro Sánchez, expressou na rede X o "carinho e solidariedade com as vítimas e parentes do trágico incêndio".

Este incêndio é o mais mortal registrado na Espanha em uma casa noturna desde a tragédia de 1990 na discoteca Flying de Saragoça, onde morreram 43 pessoas

