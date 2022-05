Incêndio em apartamento no Leblon, no Rio de Janeiro, tem uma vítima fatal

Na manhã deste sábado (21), um homem morreu em um incêndio em um apartamento no quarto andar de um prédio no Leblon, na zona sul do Rio. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, às 5h33, os agentes encontraram o corpo de Rodrigo Coutinho, de 46 anos.

Em nota, a Polícia Civil diz que as investigações estão em andamento na 14ª Delegacia de Polícia (DP), que fica no Leblon. Segundo a polícia, a perícia foi feita, e o corpo de Coutinho, encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).





Ainda não foram divulgadas as causas do incêndio.