Incêndio é registrado em usina de gás natural na Rússia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/01/2024 - 8:27 Para compartilhar:

Um incêndio foi registrado em uma usina de gás natural no porto russo de Ust-luga, no Mar Báltico, informou o governador regional neste domingo (21).

A usina, situada 110 km a oeste de São Petersburgo, é operada pela Novatek, maior produtora independente russa de gás natural.

“Não houve baixas como resultado de um incêndio na usina de Novatek, no porto de Ust-Luga. O pessoal foi evacuado”, publicou no Telegram Aleksandr Drozdenko, governador de Leningrado, juntamente com um breve vídeo do enorme incêndio e a fumaça no complexo químico.

O Ministério russo de Situações de Emergência e os bombeiros locais participaram do combate ao fogo, acrescentou.

A agência de notícias TASS e outros veículos estatais publicaram que não foram reveladas as causas do incêndio.

Segundo a página da Novatek na internet, o complexo de Ust-Luga transforma gás natural condensado em nafta, combustível para reatores e componentes de combustível para barcos.

bur-mtp/mas/arm/mvv

NOVATEK

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias