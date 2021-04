Incêndio é apagado em navio petroleiro na Síria após suposto ataque com drones

CAIRO (Reuters) – O Ministério do Petróleo da Síria afirmou que bombeiros apagaram um incêndio neste sábado em um navio petroleiro nas proximidades da refinaria de Baniyas, após um suposto ataque com drone que veio da direção de águas libanesas.

A emissora de televisão iraniana al-Alam disse que o navio era um dos três petroleiros iranianos que haviam recentemente chegado ao terminal de óleo sírio com suprimentos. Afirmou que os projéteis causaram danos materiais limitados, mas que não houve fatalidades.

A cidade costeira de Baniyas, na Síria, é sede de uma refinaria que, junto com outra em Homs, atende a uma parte significativa da demanda por diesel, combustível para aquecimento, gasolina e outros produtos petrolíferos, segundo especialistas da indústria.

O país em estado de guerra tem passado por escassez de gasolina e combustível ao longo do último ano, com racionamento de suprimentos em áreas controladas pelo governo e preços inflacionados.

A Síria tem ficado mais dependente de remessas de óleo do Irã nos últimos anos, mas sanções ocidentais mais rígidas contra Irã, Síria e seus aliados, assim como uma crise de moeda estrangeira, têm tornado mais difícil conseguir suprimentos suficientes.

A agência de notícias estatal síria SANA, citando um comunicado do ministério do Petróleo, não deu mais detalhes sobre o que considerou um ataque com drones no sábado.

A emissora de televisão al-Mayadeen, pró-Damasco, disse que a suspeita é que o petroleiro foi atingido por um drone israelense.

O exército de Israel se recusou a comentar o incidente.

Israel tem expandido ataques contra alvos iranianos, incluindo o que suspeita serem centros de produção de armas na Síria, para repelir o que vê como uma invasão de seu arqui-inimigo regional, segundo fontes de inteligência do Ocidente e da região.

(Reportagem de Nayera Abdallah e Alaa Swilam no Cairo, Ellen Francis em Beirute, e Maayan Lubell em Jerusalém)

